Dev Eşleşmede Hakemler Belli Oldu: Fenerbahçe - Feyenoord Maçlarını Nyberg ve Kovacs Yönetecek
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Feyenoord’un karşılaşacağı dev eşleşmenin hakemleri belli oldu. İlk maçı İsveçli Glenn Nyberg, rövanşı ise Rumen Istvan Kovacs yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Türk temsilcisi Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen iki maçlık serinin hakemleri UEFA tarafından açıklandı.
Serinin ilk karşılaşması, 6 Ağustos'ta Rotterdam’da oynanacak. Bu mücadelede düdüğü İsveçli hakem Glenn Nyberg çalacak. Uluslararası alanda tecrübesiyle tanınan Nyberg, daha önce UEFA organizasyonlarında yönettiği disiplinli maçlarla dikkat çekmişti.
Kadıköy’de oynanacak rövanş maçında ise görev, Rumen hakem Istvan Kovacs’a verildi. Kovacs, özellikle son yıllarda yönettiği önemli Avrupa kupası maçlarıyla ön plana çıkıyor. 13 Ağustos’ta Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadelede de gözler hem hakem performanslarında hem de takımların sahadaki oyununda olacak.
Kaynak: Haber Merkezi