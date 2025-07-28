Dev Eşleşmede Hakemler Belli Oldu: Fenerbahçe - Feyenoord Maçlarını Nyberg ve Kovacs Yönetecek

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Feyenoord’un karşılaşacağı dev eşleşmenin hakemleri belli oldu. İlk maçı İsveçli Glenn Nyberg, rövanşı ise Rumen Istvan Kovacs yönetecek.

Dev Eşleşmede Hakemler Belli Oldu: Fenerbahçe - Feyenoord Maçlarını Nyberg ve Kovacs Yönetecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Türk temsilcisi Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen iki maçlık serinin hakemleri UEFA tarafından açıklandı.

Serinin ilk karşılaşması, 6 Ağustos'ta Rotterdam’da oynanacak. Bu mücadelede düdüğü İsveçli hakem Glenn Nyberg çalacak. Uluslararası alanda tecrübesiyle tanınan Nyberg, daha önce UEFA organizasyonlarında yönettiği disiplinli maçlarla dikkat çekmişti.

Dev Eşleşmede Hakemler Belli Oldu: Fenerbahçe - Feyenoord Maçlarını Nyberg ve Kovacs Yönetecek - Resim : 1

Kadıköy’de oynanacak rövanş maçında ise görev, Rumen hakem Istvan Kovacs’a verildi. Kovacs, özellikle son yıllarda yönettiği önemli Avrupa kupası maçlarıyla ön plana çıkıyor. 13 Ağustos’ta Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadelede de gözler hem hakem performanslarında hem de takımların sahadaki oyununda olacak.

Galatasaray'da Çifte İmza: Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı ile DevamGalatasaray'da Çifte İmza: Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı ile DevamSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Hakem
Galatasaray'da Çifte İmza: Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı ile Devam Galatasaray'da Çifte İmza
Astrologlar Psikolojisi Zırh Gibi Olan Burçları Açıkladı Astrologlar Psikolojisi Zırh Gibi Olan Burçları Açıkladı
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk İçin Hazırlanıyor Beşiktaş, Shakhtar Donetsk İçin Hazırlanıyor
Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar... İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar...
Cumhurbaşkanı'ndan Özgür Özel’in 'Eurofighter' Çıkışına Çarpıcı Yanıt: 'Şayet Doğruysa’ Dedi, Çok Net Konuştu Özgür Özel’in 'Eurofighter' Çıkışına Çarpıcı Yanıt
Ünlü İş İnsanı Gökalp İçer'e 'Kasten Öldürme' Suçlaması: Günlerdir Komada Olan Genç Kadın Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Gökalp İçer'e 'Kasten Öldürme' Suçlaması: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Kamu Personelinin Zam Talebi Belli Oldu Kamu Personelinin Zam Talebi Belli Oldu
Ülkenin Dört Bir Yanı Alev Alev! Bakan Yumaklı Açıkladı! Yangınlarda Son Durum Ne? Bakan Yumaklı Açıkladı! Yangınlarda Son Durum Ne?