Dev Derbide İlk Düdük Çaldı: Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Tüpraş

Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Candaş Elbil

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydın, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

MAÇTAN DAKİKALAR | BEŞİKTAŞ 0-0 FENERBAHÇE

18' Masuaku'nun direk kaleye gönderdiği serbest vuruşta savunma kale önünde topu kafayla karşıladı ve tehlikeyi önledi.

16' Maximin, kendi yarı alanının solundan rakip yarı alanın soluna koşu yapan Tadic'e pasını verdi. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.

12' Rafa Silva'nın merkezden sol kanatta bulunan Immobile'ye verdiği pasta Immobile, ceza sahasının solunda çalımlarla kaleye şut denemek istedi ancak savunmada Mert Müldür araya girerek topu taca gönderdi.

10' Dzeko, ceza sahasının solunda topla buluşarak çarprazdan şutunu denedi. Kalesinden açılan Mert topa müdahale edemedi. Sonrasında kaleye giden meşin yuvarlağı Emirhan Topçu harika çıkardı.

5' Amrabat orta alanda Salih Uçan'dan çaldığı topu sol kanatta bulunan Maximin'e attı. Maximin sol kanattan ceza sahası çizgisine topu sürerek kale sahasına hareketlenen Dzeko'ya yerden pas verdi. Dzeko'nun vuruşunda top doğrudan dışarı gitti. Beşiktaş, kale vuruşu kullanacak.

1' İlk düdük çaldı.