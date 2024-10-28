Dev Derbide İlk 11'ler Belli Oldu

Süper Lig'de 10. haftada lider Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın 11'leri belli oldu.

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Dev Derbide İlk 11'ler Belli Oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün Beşiktaş ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Dev Derbide İlk 11'ler Belli Oldu - Resim : 1

Ligde iki sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezona da iyi başladı. Çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan, 1'inden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 25 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.

Dev Derbide İlk 11'ler Belli Oldu - Resim : 2

Süper Lig'de henüz mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş ise 8 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla girdi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Osimhen, Icardi

Beşiktaş: Ersin; Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson; Muçi, Rafa Silva, Semih ve İmmobile

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