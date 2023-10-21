Derbinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş bugün RAMS Park'ta karşılaşacak. NTV Spor'un aktardığına göre derbiyi maçı Halil Umut Meler yönetecek. Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak ise Abdülkadir Bitigen görev alacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Ndombele, Barış, Kerem, Zaha, Icardi

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Rashica, Chamberlain, Cenk, Aboubakar