Derbinin VAR hakemi belli oldu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında bugün oynanacak derbinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.

Son Güncelleme:
Derbinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş bugün RAMS Park'ta karşılaşacak. NTV Spor'un aktardığına göre derbiyi maçı Halil Umut Meler yönetecek. Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak ise Abdülkadir Bitigen görev alacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Ndombele, Barış, Kerem, Zaha, Icardi

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Rashica, Chamberlain, Cenk, Aboubakar

Son Güncelleme:
Nihat Kahveci'ye büyük şok: Köpeğini paramparça edip öldürdüler! Nihat Kahveci'ye büyük şok: Köpeğini paramparça edip öldürdüler!
Yalı Çapkını dizisinin yüzüydü. Afra Saraçoğlu imzayı attı gidiyor Yalı Çapkını dizisinin yüzüydü. Afra Saraçoğlu imzayı attı gidiyor
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında tarihi rekor için sahada! Fenerbahçe, tarihi rekor için sahada!
Beyaz mı kahverengi mi? Hangi yumurta daha faydalı? Aşçılar açıkladı Beyaz mı kahverengi mi? Hangi yumurta daha faydalı? Aşçılar açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli zammında son ipucu geldi: İşte yapılacak zamma göre yeni maaş tablosu! Emekli zammında son ipucu geldi: İşte yapılacak zamma göre yeni maaş tablosu!
İslam Memiş 'çok ucuz' dedi, alım tavsiyesi verdi İslam Memiş 'çok ucuz' dedi, alım tavsiyesi verdi
Fenomen Talu çiftinin kaçış öncesi son partisi: Dilan Polat paniğiyle hedeflerine ulaşamamışlar! Fenomen Talu çiftinin kaçış öncesi son partisi: Dilan Polat paniğiyle hedeflerine ulaşamamışlar!
Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor! Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor!
Asgari ücret zammında dikkat çeken tahmin: Zam oranı ve rakam açıklandı Asgari ücret zammında dikkat çeken tahmin: Zam oranı ve rakam açıklandı