Derbide Oyundan Alınan Kerem Aktürkoğlu Ağzını Tutamadı: Okan Buruk'a Öyle Bir Laf Söyledi ki...

3 Ağustos'ta oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray, Beşiktaş karşısında 5-0'lık tarihi bir hezimet yaşarken, Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın devre arasında oyundan alınmıştı. Gazeteci Haluk Yürekli, Aktürkoğlu'nun oyundan alındıktan sonra teknik ekiple yaşadığı tartışmanın detaylarını açıkladı.

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Derbide Oyundan Alınan Kerem Aktürkoğlu Ağzını Tutamadı: Okan Buruk'a Öyle Bir Laf Söyledi ki... - Resim: 1

Galatasaray'da üst üste kazanılan 2 şampiyonluğun önemli isimlerinden biri olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, menajerine kendisine uygun kulüp bulması için yetki verdi.

Aktürkoğlu'nun geçtiğimiz sezon boyunca taraftarın tepkisini çekmesi ve yaptığı açıklamalarda bu duruma sitem etmesinin ardından, son kriz 3 Ağustos'ta oynanan Süper Kupa finalinde yaşandı. Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen Haluk Yürekli, karşılaşmanın ilk devresinin ardından oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu'nun teknik ekiple tartışma yaşadığını ve ağır küfürler savurduğunu söyledi.

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