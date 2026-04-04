Derbide 3 Puan Trabzon'un: Zirve Yarışında Dengeler Değişti

Trabzonspor-Galatasaray derbisinde kazanan ev sahibi bordo-mavililer oldu.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanan derbide Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet aldı. Papara Park’ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan bordo-mavililer, 4. dakikada Paul Onuachu’nun golüyle öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Galatasaray, ikinci yarının hemen başında, 48. dakikada Wilfried Singo'yla eşitliği sağladı. Sarı-kırmızılılara yanıt gecikmedi. Ev sahibi ekip, 62. dakikada Chibuike Nwaiwu’nun golüyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi.

KRİTİK 3 PUANI KAPTI

Kalan dakikalarda skor değişmeyince Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla bordo-mavililer, 882 gün sonra derbi galibiyeti elde ederken puanını 63’e yükseltti. Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1’e indiren Trabzonspor, 2. sıraya yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

Derbi Trabzonspor Galatasaray
