Derbide 3 Puan Aslan'ın: Kartlar Havada Uçuştu, Galatasaray 10 Kişi Kaldı

Lider Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftası Beşiktaş-Galatasaray derbisinde sahne oldu. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 61’e yükselterek liderliğini pekiştirirken, Beşiktaş 46 puanda kalarak yenilmezlik serisini sona erdirdi.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Mücadele, tek golle sınırlı kalsa da kıran kırana mücadele yaşandı ve kartlar havada uçuştu. Beşiktaş üç, Galatasaray yedi sarı kart ve bir kırmızı kart gördü.

Maçın belirleyici anları 39. dakikada Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in kafa golü ve VAR incelemesi sonucu 62. dakikada Leroy Sane'nin kırmızı kartla oyun dışına atılması oldu. Her iki takım da maç boyunca önemli pozisyonlar bulsa da savunmalar ve kaleciler öne çıktı. Özellikle Uğurcan Çakır’ın kritik müdahaleleri Galatasaray’a galibiyeti getirdi.

