Derbi sonrası taraftarlar birbirine girdi: 4 Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı, toplam 35 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Dün müsabaka sırasında ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Derbide sahaya torpil ve patlayıcı madde ile meşale atan 4 Fenerbahçe taraftarı gözaltı alınırken, 4 sarı-lacivertli taraftar hakkında ise otobüslerin camlarını kırmak ve taşkınlık yapmak suçlarından adli işlem yapıldığı belirtildi. Üzerlerinden yasaklı madde çıkan ev sahibi takım taraftarlarından 16'sı hakkında ise "6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında, 11’i hakkında ise küfürlü tezahürat nedeniyle işlem yapıldığı aktarıldı.

Derbi maçındaki olaylar nedeniyle gözaltına alınan ve işlem gören toplam 35 kişi hakkında başlatılan soruşturma devam ederken, polisin çıkan olaylara adı karışan taraftarlar ile ilgili güvenlik kamera görüntülerini inceleme çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA