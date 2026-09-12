Derbi Öncesi Kayıp: Trabzonspor Konya'da Takıldı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Son 3 haftada ikinci yenilgisini yaşayan Trabzonspor, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek.

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Derbi Öncesi Kayıp: Trabzonspor Konya'da Takıldı
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Konyaspor, 2. dakikada öne geçti. Muleka'nın ceza sahasında Gonçalves'e aktardığı topu bu oyuncu Toth ile buluşturdu. Toth'un penaltı noktası önünden yaptığı yerden vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

Konyaspor, golün ardından da etkili ataklar geliştirdi. Trabzonspor, ilk yarının son bölümünde beraberlik için fırsatlar yakaladı. 40. dakikada Aral Şimşir'in ortasında Salah'ın kafa vuruşu auta çıktı. 45. dakikada Pina'nın yerden pasında Salah'ın penaltı noktası yakınından yaptığı vuruş da üstten auta gitti.

TRABZON'UN BASKISI SONUÇ VERMEDİ

İkinci yarıda Trabzonspor beraberlik golü için baskısını artırdı. 55. dakikada Muçi'nin kullandığı kornerde Fabinho'nun kafa vuruşu direkten döndü. Pozisyonun devamında Aral Şimşir'in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.

Derbi Öncesi Kayıp: Trabzonspor Konya'da Takıldı - Resim : 1

Trabzonspor, 81. dakikada gole bir kez daha yaklaştı. Fabinho'nun ceza sahası dışından sert şutunda Konyaspor kalecisi Bahadır Güngördü topu kornere çeldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

KONYA İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla Konyaspor, ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti. Son üç haftada ikinci yenilgisini alan Trabzonspor ise 7 puanda kaldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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