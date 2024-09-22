Derbi Galibi Galatasaray'a Florya'da Coşkulu Karşılama

Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmandaki derbi maçının galibi Galatasaray oldu. Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray'ı Florya'da coşkulu taraftarlar karşıladı.

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Mücadele sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanan yüzlerce Sarı-kırmızılı taraftar, meşale ve tezahüratlarla takımı bekledi. Takım otobüsünün tesislere girişi sırasında da taraftarlar yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

Futbolculardan Yunus Akgün, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu ve Günay Güvenç de taraftarlara üçlü çektirdi.

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Kaynak: DHA

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