Derbi Erteleniyor mu? Okan Buruk Noktayı Koydu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisiyle ilgili erteleme iddialarına yanıt verdi. Alanyaspor maçının ardından soruları yanıtlayan Buruk, "Beşiktaş maçıyla ilgili talebimiz olmadı. Çıkacağız, oynayacağız" dedi.

Sarı-kırmızılılar, salı günü deplasmanda Alanyaspor ile kupa maçına çıkacak, cumartesi günüyse ligde Beşiktaş’a konuk olacak. Buruk, milli maçlar nedeniyle Göztepe maçı gibi bazı karşılaşmaların ertelendiğini ancak Beşiktaş derbisinin fikstüre göre oynanacağını belirtti.

