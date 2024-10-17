Deprem Yeni Malatyaspor'u Vurdu: Ligden Çekilme Talebinde Bulundular

Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Yeni Malatyaspor'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kulüp Başkanı Şahin Altunok, ligden çekilmek istediklerini açıkladı.

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Deprem Yeni Malatyaspor'u Vurdu: Ligden Çekilme Talebinde Bulundular

Malatya’da dün meydana gelen 5.9’luk depremin ardından, Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok, ligden çekilmek istediklerini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un yeni başkanı Şahin Altunok, yayımladığı yazılı açıklamada, deprem nedeniyle ligden çekilmek istediklerini açıkladı.

Deprem Yeni Malatyaspor'u Vurdu: Ligden Çekilme Talebinde Bulundular - Resim : 1

'HASAR DURUMU ARTTI'

Altunok’un imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Malatyalılar, değerli sporseverler;

geçtiğimiz günlerde yapılan kulübümüzün olağanüstü seçimli kongresinde Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanlığı görevini devralmış ve hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başlamıştık.

Ancak dün Malatyamızın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem şehrimizi ve takımımızı olumsuz anlamda etkilemiş, futbolcularımızın demoralize olmalarına yol açmıştır.

Deprem Yeni Malatyaspor'u Vurdu: Ligden Çekilme Talebinde Bulundular - Resim : 2

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremden ağır hasarlar alan tesisimiz ve stadyumumuz, dün meydana gelen depremden de etkilenmiş ve hasar durumu artmıştır. Kısıtlı ve zorlu imkanlarla vermeye çalıştığımız mücadelemiz, dün yaşanan depremle birlikte bizleri bambaşka, eskisinden daha zorlu bir duruma getirmiştir. Stadyumda maçlarımızı oynamak için verdiğimiz mücadele, bugüne kadar yapılan tadilat çalışmaları, dünkü depremle birlikte yeni dönemde yapmış olduğumuz başvurumuzu ciddi anlamda etkilemiştir. Bunun yanı sıra tesislerimizin de hasar alması hem bizlerde hem de futbolcu kardeşlerimizde ciddi derecede olumsuz etkiler bırakmıştır. Gerek Malatyalı, gerekse farklı şehirlerden gelen futbolcu arkadaşlarımız tesislerde kalmak istemiyor. Bu zorlu şartlar altında müsabakalara hazırlanmak, maçlara çıkmak zorunda kalan futbolcu kardeşlerimiz, şehrimizde yaşayan her bir kardeşimiz gibi psikolojik anlamda ciddi sorunlar yaşmaktadır.

Bu şartları göz önünde bulundurarak, kamuoyunun huzurunda haklarımız saklı kalmak şartı ile ligden çekilmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Aksi takdirde burada canına zeval gelebilecek, belki de tüm hayatları boyunca unutamayacakları travmalar yaşayabilecek futbolcu kardeşlerimizi korumanın başka bir yolu olmayacaktır. Bu sorumluluk Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm kamuoyunundur.

Saygılarımla...”

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