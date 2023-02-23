Deprem saatine denk gelen dakikada atkılar sahaya atıldı

Geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Kocaelispor ve Sakaryaspor, Kocaeli Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Maçın 4 dakika 17. saniyesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere atkılar tribüne atıldı.

Toplanan atkılar, deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı. O anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İHA