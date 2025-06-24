Denizli İdmanyurdu’nda Şok Ayrılık: Şampiyon Teknik Direktör Görevi Bıraktı

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2024-2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Denizli temsilcisi, büyük bir başarıya imza atarak 3. Lig biletini almıştı. Ancak mali sorunlarla boğuşan kulüpte, yeni ligde mücadele edip edemeyeceklerine dair belirsizlik sürerken, yaşanan gelişmeler teknik kadroya da yansıdı.

Gökhan Kaynak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulüpteki belirsizlikler ve kendi kariyer hedefleri doğrultusunda görevini bıraktığını duyurdu. Kulübün yeni sezona nasıl hazırlanacağı ise merak konusu.

Kaynak: İHA