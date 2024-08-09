Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sinop'ta Başladı

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı. Takım arkadaşları tarafından kıyıdan desteklenen kürekçileri, sporseverler de takip etti.

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sinop'ta Başladı

Türkiye Kürek Federasyonunca Akliman mevkisinde organize edilen Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'na 17 kulüpten 200'e yakın sporcu katıldı.

Sporcular, ilk gün çeyrek finale yükselebilmek için yapılan eleme yarışlarında 500 metrede kürek çekti. Takım arkadaşları tarafından kıyıdan desteklenen kürekçileri, sporseverler de ilgiyle takip etti.

Türkiye Kürek Federasyonu Kurumsal İletişim Müdürü Taner Taşmurat, yaptığı açıklamada, yoğun katılımın olduğu şampiyonanın pazar günü yarı final ve final karşılaşmalarıyla sona ereceğini söyledi.

Kaynak: AA

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