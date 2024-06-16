Danimarka Slovenya'yı durduramadı, Eriksen muhteşem dönüş yaptı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) C Grubu'nda son Avrupa Şampiyonası yarı finalisti Danimarka, Slovenya ile 1-1 berabere kaldı.

Danimarka Slovenya'yı durduramadı, Eriksen muhteşem dönüş yaptı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nun ilk maçında Danimarka, Slovenya ile 1-1 berabere kaldı. Almanya'nın Stuttgart şehrinde oynanan karşılaşmada, Danimarka öne geçmesine rağmen son dakikalarda Slovenya'nın golüyle beraberliği kurtardı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nun ilk maçında Slovenya ile son Avrupa Şampiyonası yarı finalisti Danimarka karşılaştı.

Stuttgart Arena'da yapılan maçta kırmızı-beyazlı takım baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. Danimarka, dirençli rakibi karşısında Christian Eriksen'in 17. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakada topun hakimi olan Danimarka, girdiği pozisyonlardan sonuç alamayınca farkı açamadı.

Nadiren ataklar geliştiren Slovenya, 70. dakikadan sonra baskı kurmaya başladı. Maçın 77. dakikasında aradığı golü bulan Slovenya, 1-1 beraberliği yakaladı.

Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand'ın üst üste yaptığı değişiklikler sonuç vermeyince maçta eşitlik bozulmadı.

TURNUVADAKİ İLK BERABERLİK

EURO 2024'te ilk kez bir maç berabere tamamlandı.

Slovenya-Danimarka müsabakası, 14 Haziran'da başlayan turnuvada oynanan 6. maç oldu. İlk 5 karşılaşmada taraflardan biri kazanırken, bu mücadelede takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

ERIKSEN'DEN MUHTEŞEM DÖNÜŞ

Oynadığı son Avrupa Şampiyonası maçında kalp krizi geçiren Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, EURO 2024'e golle başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli yapılan EURO 2020'deki ilk karşılaşmada kalp krizi geçiren Eriksen, uzun süre sahalardan uzak kaldı. Sonrasında futbola dönen 32 yaşındaki futbolcu, yaşadığı talihsiz olaydan 1100 gün sonra EURO 2024'te sahaya çıktı.

Maç öncesi kötü anıların uzakta kaldığını söyleyen Eriksen, Slovenya karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Takımı 3 puana ulaşamamasına rağmen tecrübeli futbolcu, UEFA tarafından maçın adamı seçildi.

SLOVENYA YİNE GALİBİYET ALAMADI

Hem Avrupa Şampiyonası tarihinde hem de Danimarka'ya karşı ilk galibiyetini kovalayan Slovenya, yine başarılı olamadı.

Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşamış ve grup aşamasını geçememişti. Danimarka karşılaşmasıyla dördüncü Avrupa Şampiyonası maçına çıkan Orta Avrupa ülkesi, yine galibiyetle tanışamadı.

Ayrıca Danimarka ile yedinci kez karşılaşan Slovenya, ikinci beraberliğini aldı. Slovenya'nın Danimarka'ya karşı 5 de yenilgisi bulunuyor.

VİKİNLER TRİBÜNDE ÜSTÜNLÜK KURDU

UEFA maçlarında 51 bin kişi kapasiteyle kapılarını açan Stuttgart Arena'da Danimarkalı taraftarlar tribünlerde çoğunluğu oluşturdu.

Danimarkalılar kırmızı-beyaz, Slovenler ise mavi-beyazlı formalarla müsabakaya geldi. Tribünlerde kırmızı rengin çoğunlukta olduğu görüldü.

Maç sonunda öne geçmenin avantajını kullanamayan Danimarka'nın taraftarları üzüntü, geriden gelip 1 puan alan Slovenya'nın taraftarları ise sevinç yaşadı.

Kaynak: AA

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