Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray’ı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan etti. Mücadelenin ardından peş peşe kutlama mesajları geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı ekibi şu sözlerle kutladı: "Üst üste 4’üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray’ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi