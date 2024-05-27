Cristiano Ronaldo'dan yeni rekor: Tarihe geçti

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen 39 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan liginde de gol kralı olma başarısını elde etti. Dört farklı ligde gol kralı olma başarısı gösteren ilk futbolcu olan Ronaldo, bu başarıyla birlikte adını tarihe yazdırdı.

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Cristiano Ronaldo'dan yeni rekor: Tarihe geçti

Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu sezon attığı 35 golle rekor kırdı.

Al Nassr, sezonun son hafta maçında sahasında ağırladığı Al Ittihad'ı Portekizli yıldızı Ronaldo (2), Abdulrahman Ghareeb ve Meshari Al Nemer'in golleriyle 4-2 mağlup etti.

DÖRT FARKLI LİGDE GOL KRALI OLAN İLK OYUNCU OLDU

Bu sezon 31 maçta forma giyen ve 35 gol atan 39 yaşındaki Ronaldo, Suudi Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu.

Ronaldo ayrıca dört farklı ligde (İspanya, İtalya, İngiltere ve Suudi Arabistan) gol kralı olan ilk oyuncu ünvanını elde etti.

Kaynak: AA

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