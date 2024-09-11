Cristiano Ronaldo'dan Real Madrid İtirafı

Kariyerini Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, YouTube kanalında yayınlanan videoda dikkat çekici sözler kulandı.

Real Madrid hakkında konuşan Ronaldo, şu sözleri kaydetti:

"Real Madrid baskı altında pes etmeyen bir takım. İnsanlar Şampiyonlar Ligi'nde şanslı olduklarını söylüyor ama bu şans değil, zeka. Bu anlar için hazırlıklılar. Bernabeu'nun farklı bir havası var ve büyük takımlar oraya gittiğinde enerji farklı oluyor. Gol atarlar ama baskı onları daha iyi yapar.

Real Madrid futbol tarihinin en iyi kulübü. Madrid'in bu sezon geçen sezondan daha iyi olup olmayacağını bilmiyoruz. Artık Mbappé var, bence kulüp güçlü olmaya devam edecek ama geçen yıldan daha iyi olacak mı bilmiyorum. Bunu sadece Tanrı bilir.

Harika oyuncuları ve harika bir takımları var. Real ile çok fazla kupa kazandım, her şeyi kazandım. Real Madrid için dokuz sezon oynamak ve dört Şampiyonlar Ligi kazanmak büyük bir zevkti. Geldiğimde tarihin en pahalı oyuncusuydum, baskı altındaydım ama kendime inandım. Zordu, farklı bir ülkeydi, sadece 24 yaşındaydım ama çok pozitiftim. Bu bir meydan okumaydı ve insanların yanıldığını kanıtlamayı severim. Madrid'de çok mutluydum"