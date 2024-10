Cristiano Ronaldo Yeni Bir İşe Adım Attı: Her Birinin Değeri 10 Milyon Dolar

Tasarımları birbirine benzeyen saatlerden "Flight of CR7" modelinde kırmızı ve altın tonları öne çıkarken, "The Heart of CR7" modelinde ise yeşil ve gri tonlar dikkat çekiyor. "Flight of CR7" saatinde, Ronaldo’nun Real Madrid formasıyla Manchester United’a attığı ikonik kafa golü simgeleniyor. "The Heart of CR7" saatinde ise Portekiz milli takımından unutulmaz bir an yer alıyor.