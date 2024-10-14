Cristiano Ronaldo Yeni Bir İşe Adım Attı: Her Birinin Değeri 10 Milyon Dolar
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, ikonik anlarından esinlenilerek tasarlanan saatlerini tanıttı. Ronaldo, ünlü saat markası Jacob & Co. ile yaptığı iş birliğiyle "Flight of CR7" ve "The Heart of CR7" modellerini piyasaya sundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Her iki model de Ronaldo'nun kariyerindeki unutulmaz anlardan ilham alarak tasarlandı. Saatlerden biri pırlantalı, diğeri ise pırlantasız seçenekleriyle satışa sunuldu.
Tasarımları birbirine benzeyen saatlerden "Flight of CR7" modelinde kırmızı ve altın tonları öne çıkarken, "The Heart of CR7" modelinde ise yeşil ve gri tonlar dikkat çekiyor. "Flight of CR7" saatinde, Ronaldo’nun Real Madrid formasıyla Manchester United’a attığı ikonik kafa golü simgeleniyor. "The Heart of CR7" saatinde ise Portekiz milli takımından unutulmaz bir an yer alıyor.
DEĞERİ 10 MİLYON DOLAR
Saat koleksiyonunun değerinin 10 milyon doları geçtiği tahmin edilen Ronaldo'nun, koleksiyonunda Rolex, Franck Muller, Hublot ve Richard Mille gibi lüks markalar bulunuyor.