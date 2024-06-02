Çorum'da maç sırasında 2 futbolcu sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdi

Çorum'un Alaca ilçesinde amatör ligde oynanan karşılaşmada 2 futbolcu yüksek sıcaklar nedeniyle baygınlık geçirdi.

Son Güncelleme:
Çorum'da maç sırasında 2 futbolcu sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdi

Çorum'un Alaca ilçesinde amatör ligde oynanan karşılaşma sırasında 2 futbolcu sıcaklık nedeniyle baygınlık geçirdi.

Çorum Beltaş 2. Amatör Küme play-off grubu 3. hafta maçında Alacagücü, Mecitözüspor'u konuk etti.

Hava sıcaklığının 29 dereceye çıktığı ilçede, karşılaşma sırasında futbolculardan Koray Demir ve Rıdvan Mert Altınok fenalaştı. Baygınlık geçiren 2 futbolcu, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Etiketler
Sıcak Hava
Son Güncelleme:
Zaha'dan Okan Buruk'u kızdıracak paylaşım: Önce yazdı, sonra sildi Zaha'dan Okan Buruk'u kızdıracak paylaşım: Önce yazdı, sonra sildi
Yalı Çapkını dizisinde işler karışıyor. Finalde neler yaşanacak belli oldu Yalı Çapkını dizisinde işler karışıyor. Finalde neler yaşanacak belli oldu
Maliyeti dudak uçuklattı: Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı ücret ortaya çıktı Maliyeti dudak uçuklattı: Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı ücret ortaya çıktı
Evde yaparken denemelisiniz - Biber dolmasına lezzet katan pek bilinmeyen teknik Evde yaparken denemelisiniz - Biber dolmasına lezzet katan pek bilinmeyen teknik
ÇOK OKUNANLAR
3 ilçe ve 4 beldede seçim heyecanı: İşte ilk sonuçlar CHP belediye sayısını yükseltti
CHP Rize’de ‘Çay Mitingi’ düzenledi! Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a ültimatom: Onları uyarıyorum... Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a ültimatom
Yozgat'ın vazgeçilmez lezzetiydi, ekonomiye yenik düştü: Fiyatı altının peşinden gidiyor Yozgat'ın vazgeçilmez lezzetiydi: Ekonomiye yenik düştü
İstanbul Küçükçekmece'de bir bina çöktü: 1 kişi öldü, 2 kişi gözaltına alındı İstanbul Küçükçekmece'de bir bina çöktü