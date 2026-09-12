Çorum FK'dan Samsunspor’a Gol Yağmuru

Çorum FK, deplasmanda Samsunspor’u 5-1 mağlup etti. İkinci yarıda peş peşe bulduğu gollerle farkı açan Çorum ekibi, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

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Çorum FK'dan Samsunspor’a Gol Yağmuru
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Samsunspor'u 5-1 mağlup etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmada konuk ekip 1. dakikada Ramirez'in golüyle öne geçti. Samsunspor, 5. dakikada Tomasson'un golüyle skoru eşitledi.

CENGİZ YILDIZLAŞTI

Çorum FK, 10. dakikada yeni transferi Cengiz Ünder'in yaklaşık 25 metreden attığı golle yeniden öne geçti. Milli futbolcu 15. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti.

İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan Çorum FK, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü. Kyziridis 70. dakikada skoru 4-1'e getirirken, Ramirez bir dakika sonra attığı golle maçın sonucunu belirledi: 5-1.

Çorum FK'dan Samsunspor’a Gol Yağmuru - Resim : 1

Bu sonuçla Arca Çorum FK, ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye yükseltti. Samsunspor ise 4 puanda kaldı.Arca Çorum FK, ligin 4. haftasında da Eyüpspor’u 3-0 yenerek Süper Lig’deki ilk galibiyetini almıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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