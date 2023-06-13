Çok konuşulacak 'Fatih Terim' açıklaması: 'Gelse başkanlığı veririm ona'
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim'le ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, son dönemde sıklıkla gündeme geliyor.
Terim, geçtiğimiz günlerde meslektaşları Şenol Güneş ve Mustafa Denizli ile bir araya gelmişti.
Milli Takımda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri sonrası teknik direktörlük değişimi yaşanabilir. Stefan Kuntz'un performansından memnun olmayan yetkililerin Fatih Terim ile temasa geçtiği ileri sürülüyordu.
KULÜP ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYOR
Kendisine gelen diğer teklifleri tek tek reddeden Fatih Terim, kulüp çalıştırmak istemediğini yakın çevresine iletti.