Çok konuşulacak 'Fatih Terim' açıklaması: 'Gelse başkanlığı veririm ona'

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim'le ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Son Güncelleme:
Çok konuşulacak 'Fatih Terim' açıklaması: 'Gelse başkanlığı veririm ona' - Resim: 1

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, son dönemde sıklıkla gündeme geliyor.

1 9
Çok konuşulacak 'Fatih Terim' açıklaması: 'Gelse başkanlığı veririm ona' - Resim: 2

Terim, geçtiğimiz günlerde meslektaşları Şenol Güneş ve Mustafa Denizli ile bir araya gelmişti.

2 9
Çok konuşulacak 'Fatih Terim' açıklaması: 'Gelse başkanlığı veririm ona' - Resim: 3

 Milli Takımda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri sonrası teknik direktörlük değişimi yaşanabilir. Stefan Kuntz'un performansından memnun olmayan yetkililerin Fatih Terim ile temasa geçtiği ileri sürülüyordu. 

3 9
Çok konuşulacak 'Fatih Terim' açıklaması: 'Gelse başkanlığı veririm ona' - Resim: 4

KULÜP ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYOR

Kendisine gelen diğer teklifleri tek tek reddeden Fatih Terim, kulüp çalıştırmak istemediğini yakın çevresine iletti.

4 9