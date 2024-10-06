Çocuklara Sporu Kepez Belediyesi Sevdiriyor

Kepez Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen kış spor okullarına katılan Antalyalı çocuklar, sevdikleri spor dalının temellerini atma fırsatı buluyor.

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Çocuklara Sporu Kepez Belediyesi Sevdiriyor

Altyapıya önem veren Kepez Belediyespor Kulübü, düzenlediği kurslarla Antalyalı çocukları spor disiplini ile tanıştırıyor. Yüzlerce gencin milli takımlarda ve profesyonel takımlarda yer almasında ilk adımın atıldığı kulüp, bu sezon 7 farklı branşta kış spor okulları düzenledi. Halen kayıtların devam ettiği futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, tekvando, tenis ve güreş öğrenmek isteyen öğrencilerin velilerinin, Yenimahalle’de bulunan kulüp binasına şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. Mayıs ayı sonuna kadar sürecek olan eğitimler, deneyimli antrenörlerce veriliyor. Futbol Kuzeyyaka Tesisleri’nde, basketbol, voleybol ve tekvando Turgut Özal Spor Salonu’nda, cimnastik ve güreş Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu’nda, tenis ise kulüp tesislerinde öğretilecek.

Kaynak: İHA

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