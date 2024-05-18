Cirit atmada Türkiye'nin gururu: Para atlet Muhammet Khalvandi, dünya 2'ncisi oldu
Japonya'nın Kobe kentinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda para atlet Muhammet Khalvandi, dünya 2'incisi oldu.
Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Muhammet Khalvandi, erkekler cirit atma F57 kategorisinde gümüş madalya kazanarak dünya 2'incisi oldu.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Kobe kentindeki organizasyonda yarışan Muhammet, 49,80 metrelik atışıyla 2'nciliği elde etti.
Son Güncelleme: