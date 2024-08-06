Cinsel Organı Yüzünden Madalyadan Olmuştu: Olimpiyat Sporcusuna Yetişkin Filim Sitesinden Dev Teklif
Fransız sırıkla atlamacı Anthony Ammirati, cinsel organının engele çarpmasından dolayı elenmiş, sosyal medyada gündem olmuştu. Ammirati’ye yetişkin film sitesinden 250 bin dolarlık bir teklif yapıldığı öğrenildi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda sırıkla atlamada yarışan Fransız sporcu Anthony Ammirati, cinsel organının sırığa çarpması sonucu elenmişti. Ammirati, yaşadığı bu olayla birlikte sosyal medyanın gündemine düşmüştü ve uzun bir süre konuşulmuştu.
Kaynak: Gerçek Gündem