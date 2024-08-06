Cinsel Organı Yüzünden Madalyadan Olmuştu: Olimpiyat Sporcusuna Yetişkin Filim Sitesinden Dev Teklif

Fransız sırıkla atlamacı Anthony Ammirati, cinsel organının engele çarpmasından dolayı elenmiş, sosyal medyada gündem olmuştu. Ammirati’ye yetişkin film sitesinden 250 bin dolarlık bir teklif yapıldığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Cinsel Organı Yüzünden Madalyadan Olmuştu: Olimpiyat Sporcusuna Yetişkin Filim Sitesinden Dev Teklif - Resim: 1

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda sırıkla atlamada yarışan Fransız sporcu Anthony Ammirati, cinsel organının sırığa çarpması sonucu elenmişti. Ammirati, yaşadığı bu olayla birlikte sosyal medyanın gündemine düşmüştü ve uzun bir süre konuşulmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
2024 Paris Olimpiyatları
Fenerbahçe'ye Yeni 'Arda Güler'ini Balıkesir'den Buldu Fenerbahçe'ye Yeni 'Arda Güler'ini Buldu
Okan Buruk takımdan ayrılacak ismi açıkladı: Burada devam etmeyecek gibi... Okan Buruk takımdan ayrılacak ismi açıkladı
Fatih Terim Galatasaray'a Dönüyor, Okan Buruk'un Bileti Kesildi! Spor Kamuoyunu Sarsacak Açıklamalar Fatih Terim Galatasaray'a Dönüyor, Okan Buruk'un Bileti Kesildi
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı, Fenerbahçe'nin reklam yüzü mü oluyor? Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı, Fenerbahçe'nin reklam yüzü mü oluyor?
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu
TRT Canlı Yayınında Spikere Şok Sözler: Karakter Sandalyenin Üzerine Çıkarak Yükselmiyor TRT Canlı Yayınında Spikere Şok Sözler!
Zehra Güneş Bu Sözlerle İlan Etti: Sonunda Birbirimizi Bulduk Aşkım Zehra Güneş: 'Sonunda Birbirimizi Bulduk Aşkım'
Filenin Sultanları'nda Olimpiyat Öncesi Kaos! İki Taraf Birbirine Girdi Filenin Sultanları'nda Olimpiyat Öncesi Kaos! İki Taraf Birbirine Girdi
Tuğba Şenoğlu-İlkin Aydın Krizi Büyüyor: Bakara Sureli Gönderme Dikkat Çekti Tuğba Şenoğlu-İlkin Aydın Krizi Büyüyor: Bakara Sureli Gönderme Dikkat Çekti
Batshuayi'nin İntikamı Alınıyor: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Transfer Çalımı Fenerbahçe'den Galatasaray'a Transfer Çalımı
Dünya Türk Sporcuyu Konuşuyor: Paylaşımlar Milyonlarca Kez Görüntülendi Dünya Türk Sporcuyu Konuşuyor
İtalyanlar açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren o isim! Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren o isim!
ÇOK OKUNANLAR
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.
Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı
Emeklilik Sistemi Değişiyor: Tarih Belli Oldu! Emeklilik Sistemi Değişiyor
6 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Maç Programı: Bugün Hangi Türk Sporcular Olimpiyatlarda Yarışacak, Ne Zaman, Saat Kaçta? Bugün Hangi Türk Sporcular Yarışacak?
Normalde Sağlığa Çok Faydalı Olan Karpuz O Saatte Tüketilirse Vücudu Altüst Ediyor! Normalde Sağlığa Çok Faydalı Olan Karpuz O Saatte Tüketilirse Vücudu Altüst Ediyor!