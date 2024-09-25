CimBom Avrupa Arenası'nda! Galatasaray-PAOK Maçı Başladı
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan ekibi PAOK'u ağırlıyor.
UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray ilk maçında Yunan ekibi PAOK’u konuk ediyor. Bu sezon ligde Hatayspor, Konyaspor, Gaziantep, Adana Demirspor, Rizespor ve Fenerbahçe’yi mağlup eden sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi’nde üç puan hedefliyor.
Galatasaray - PAOK mücadelesini İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetirken yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez üstleniyor. Kritik karşılaşma Rams Park’ta saat 22.00’da başladı.
Galatasaray ve PAOK arasındaki karşılaşma TRT 1 üzerinden şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardacı, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen
Galatasaray'ın yedekleri: Batuhan, Atakan, Kerem, Icardi, Berkan, Jelert, Nelsson, Yusuf, Batshuayi, Berat, Efe, Metehan
PAOK: Kotarski, Jonny, Kadziora, Colley, Baba, Camara, Ozdoev, Zivkovic, Konstantelias, Taison, Chalov