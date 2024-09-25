CimBom Avrupa Arenası'nda! Galatasaray-PAOK Maçı Başladı

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray ilk maçında Yunan ekibi PAOK’u konuk ediyor. Bu sezon ligde Hatayspor, Konyaspor, Gaziantep, Adana Demirspor, Rizespor ve Fenerbahçe’yi mağlup eden sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi’nde üç puan hedefliyor.

Galatasaray - PAOK mücadelesini İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetirken yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez üstleniyor. Kritik karşılaşma Rams Park’ta saat 22.00’da başladı.

Galatasaray ve PAOK arasındaki karşılaşma TRT 1 üzerinden şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardacı, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen

Galatasaray'ın yedekleri: Batuhan, Atakan, Kerem, Icardi, Berkan, Jelert, Nelsson, Yusuf, Batshuayi, Berat, Efe, Metehan

PAOK: Kotarski, Jonny, Kadziora, Colley, Baba, Camara, Ozdoev, Zivkovic, Konstantelias, Taison, Chalov