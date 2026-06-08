Christian Eriksen'in Sağlık Durumu Belli Oldu

Christian Eriksen’in Ukrayna maçında yaşadığı rahatsızlığın ardından sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Danimarka Milli Takımı Doktoru Morten Boesen, 34 yaşındaki futbolcunun moralinin yerinde olduğunu ve kısa süre içinde taburcu edilmesinin beklendiğini belirtti.

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Christian Eriksen'in Sağlık Durumu Belli Oldu
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Danimarka'nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında rahatsızlık geçiren Christian Eriksen'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

MAÇ ESNASINDA YERE YIĞILMIŞTI

Danimarka Milli Takımı Doktoru Morten Boesen yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Christian ile bu sabah konuştum ve durumu iyi. Ailesiyle birlikte ve morali yerinde. Yakında taburcu edilip evine gidebileceği tahmin ediliyor. Oyunculara ve personele iyi bakıyoruz, onlarla sürekli iletişim halindeyiz."

Alman ekibi Wolfsburg'da forma giyen 34 yaşındaki Eriksen'in maçın 65. dakikasında göğsünü tutarak yere yığılması üzerine karşılaşma yarıda kaldı. Eriksen'in ilk 11'de başladığı mücadelede Danimarka'nın 2-1 üstünlüğü bulunuyordu.

DAHA ÖNCE DE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Eriksen, EURO 2020'de, Finlandiya ile oynadıkları maçta yere yığılmış ve sahada 13 dakika boyunca acil müdahale görmüştü.

Kalp krizi geçirdiği tespit edildikten sonra kalp masajı yapılmış ve defibrilatör (şok cihazı) kullanılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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