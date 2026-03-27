Charlotte Hornets, Knicks’in 7 Maçlık Galibiyet Serisine Son Verdi

NBA'de, Charlotte Hornets, New York Knicks’i 114-103 yendi. Böylece Knicks’in 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks’i 114-103 yenen Charlotte Hornets, rakibinin yedi maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Spectrum Center'daki maçta 20 yaşındaki Kon Knueppel 26 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle kariyerinin ilk "triple-double"ına çok yaklaştı. LaMelo Ball 22, Brandon Miller 21 sayılık katkı sağladı. Knicks’te Jalen Brunson 26 sayı, 13 asist, OG Anunoby 17 sayı, Josh Hart 16 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Gecenin diğer maçlarında Detroit Pistons sahasında New Orleans Pelicans'ı 129-108, Orlando Magic ise Sacramento Kings'i 121-117 mağlup etti.

Kaynak: AA

Etiketler
NBA Basketbol
Milli Takım'ın Finaldeki Rakibi Belli Oldu Milli Takım'ın Finaldeki Rakibi Belli Oldu
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Formula 1 Heyecanı Japonya'da Devam Edecek Formula 1 Heyecanı Japonya'da Devam Edecek
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
ABD, İsrail ve İran Savaşında 28'inci Gün | Trump'ın Son Planı Ortaya Çıktı: ABD'den Orta Doğu'ya Yeni Çıkartma ABD'den Orta Doğu'ya Yeni Çıkartma
Milli Takım'ın Finaldeki Rakibi Belli Oldu Milli Takım'ın Finaldeki Rakibi Belli Oldu
Başkan Trump Tarihe Geçiyor! 250 Yıllık ABD Tarihinde Bir İlk: Dolarda İmzası Olan Görevdeki İlk Başkan Olacak Başkan Trump Tarihe Geçiyor: 250 Yıllık ABD Tarihinde Bir İlk
Uşak ve Marmaris Belediyelerine Operasyon: Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Çok Sayıda Gözaltı Uşak ve Marmaris Belediyelerine Operasyon
İran'ın Dini Lideri Hamaney Ölüme Böyle Gitmiş: Son Görüntüsü Ortaya Çıktı İran'ın Dini Lideri Hamaney Ölüme Böyle Gitmiş: Son Görüntüsü Ortaya Çıktı