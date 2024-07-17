Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a Veda Mesajı

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ile anlaşma imzalayan Cenk Tosun, siyah-beyazlı kulübe veda mesajı yayınladı.

Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2014 yılında kapısından içeri girdiğim ve bu süreçte birlikte büyük başarılara imza attığımız Beşiktaş ile yollarımız ayrıldı. Bu süre zarfında benden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki Tosun, geçen sezon giydiği siyah-beyaz formayla 47 maçta 11 gol, 8 asist kaydetti.