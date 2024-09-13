Cenk Ergün İstifa Etti

Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün, İtalya'da yürütülen Nicola Zalewski'nin transfer görüşmeleri sırasında yaşanan sorunların ardından Galatasaray'daki görevinden istifa etti.

Sarı-kırmızılı takımda son 2 yılın transfer sürecini yürüten Erden Timur'un görevden ayrılmasının ardından yeniden transferin başına geçen Ergün, bu yaz yapılan ve tamamlanamayan transferler nedeniyle taraftarın tepkisini çekmişti.

"DETAYLI AÇIKLAMAYI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPACAĞIM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ergün, istifasını şu sözlerle açıkladı:

"Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum.

Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım.

Saygılarımla"