Çekya'da İlk Gol Geldi: Slavia Prag 1-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geliyor. Fortuna Arena'da oynanan müsabaka, TSİ 23.00'te başladı. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann düdük çalıyor. Marco Achmüller ve Christof Günsch'ün yardımcı hakem olarak görev yaptığı maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner.

İLK 11'LER

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR | SLAVIA PRAG 1-0 FENERBAHÇE

7' GOL | Chory, Slavia Prag'ı öne geçiren golü kaydetti.

5' Holes'in uzaklardan sağ ayak üstüyle çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıktı. Fenerbahçe, kale vuruşu kullanacak.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.