Çekya-Türkiye maçının ilk 11'i belli oldu

EURO 2024'te son 16 turu için emin adımlarla ilerleyen A Milli Takımımızın, Çekya maçındaki ilk 11'i belli oldu.

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Çekya-Türkiye maçının ilk 11'i belli oldu

EURO 2024'te son 16 turu için emin adımlarla ilerleyen A Milli Takımımızın, Çekya maçındaki ilk 11'i belli oldu.

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın, Çekya karşısına süreceği 11 isim şu şekilde:

Türkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Samet Akaydin, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek

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A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son 16 için sahaya çıkıyor. F Grubu’nda oynadığı Gürcistan mücadelesini 3-1 kazanan Ay-yıldızlılar, Portekiz karşısında ise sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. A Milli Takım’ın sıradaki rakibi ise Çekya oldu.

Türkiye’nin rakibi Çekya grupta oynadığı Portekiz karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılırken Gürcistan ile berabere kaldı ve 1 puan topladı. Grupta 3. basamakta yer alan Çekya son maçına Türkiye karşısında çıkacak.

Çekya - Türkiye mücadelesi Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda bugün saat 22:00’de başlayacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın yayıncı kuruluşu TRT olurken son günlerde bazı karşılaşmalar yoğun maç programı sebebiyle TRT Spor ekranlarından yayınlandı. Kafa karışıklığı yaşayan kullanıcılar ise A Milli Takım’ın maçının hangi kanalda olduğunu araştırıyor.

Çekya - Türkiye mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dileyen kullanıcılar Tabii uygulaması üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.

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Türkiye A Milli Takım Euro 2024
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