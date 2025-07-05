Çaykur Rizespor, Yeni Sezona Hazırlanıyor
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çalışmalarla devam ediyor.
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Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını bu sabah Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan çalışmada futbolcular, pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Öte yandan yeşil-mavili ekipte, milli takımlarda bulunan oyuncular çalışmada yer almadı.
Kaynak: İHA
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