Çaykur Rizespor, Yeni Sezona Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çalışmalarla devam ediyor.

Son Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Yeni Sezona Hazırlanıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını bu sabah Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan çalışmada futbolcular, pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan yeşil-mavili ekipte, milli takımlarda bulunan oyuncular çalışmada yer almadı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de 'Doping' Krizi! Allan Saint-Maximin'in İddiasına Kulüpten Yanıt Geldi, Ortalık Karıştı Fenerbahçe'de 'Doping' Krizi Ortalığı Karıştırdı
Freud’a Göre Aptallığın En Net İşareti: Bu Davranışı Gösterenle Uğraşmayın Freud’a Göre Aptallığın En Net İşareti: Bu Davranışı Gösterenle Uğraşmayın
170 Sporcu Kıran Kırana Mücadele Edecek 170 Sporcu Kıran Kırana Mücadele Edecek
Harvardlı Bilim İnsanları Hayretle Açıkladı: Öğrenince Duşta Sıcak Suya Veda Edeceksiniz Harvardlı Bilim İnsanları Hayretle Açıkladı: Öğrenince Duşta Sıcak Suya Veda Edeceksiniz
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Netleşti! İşte Zamlı Maaş Ödeme Takvimi Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Netleşti! İşte Zamlı Maaş Ödeme Takvimi
4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon: Başkanlar İçin Gözaltı Kararı 4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon
İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyanlar Markete Akın Etti İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyan Markete Akın
İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi! Marmara'nın Altı Kaynıyor İSTANBUL'DA YİNE DEPREM!
Fenerbahçe Taraftarı Bayram Edecek! PSG'den 3 Yıldız Birden Fenerbahçe Taraftarı Bayram Edecek