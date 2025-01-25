Çaykur Rizespor, Adana Demirspor Maçına Hazır
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarında sona geldi. Rize’de yarın kendi evinde çıkacağı maçta iki isimden faydalanamayacak.
Trendyol Süper Lig'in 21. Haftasında Çaykur Rizespor, yarın saat 13.30'da Adana Demirspor'u evinde ağırlayacak.
Müsabaka öncesinde Çaykur Rizespor, bugün yapılan ter antrenmanı, 5'e 2 çalışma ve şut alıştırması ile hazırlıklarını tamamladı.
Sarı kart cezalısı olan kaleci Grbic ve Mithat, Adana Demirspor karşılaşmasında kadroda yer alamayacak.
Kaynak: İHA