Çaykur Rizespor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarında sona geldi. Rize’de yarın kendi evinde çıkacağı maçta iki isimden faydalanamayacak.

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 21. Haftasında Çaykur Rizespor, yarın saat 13.30'da Adana Demirspor'u evinde ağırlayacak.

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor Maçına Hazır - Resim : 1

Müsabaka öncesinde Çaykur Rizespor, bugün yapılan ter antrenmanı, 5'e 2 çalışma ve şut alıştırması ile hazırlıklarını tamamladı.

Sarı kart cezalısı olan kaleci Grbic ve Mithat, Adana Demirspor karşılaşmasında kadroda yer alamayacak.

Rams Başakşehir, Rizespor’u Yendi, Süper Lig'de Bir İlk De YaşandıRams Başakşehir, Rizespor’u Yendi, Süper Lig'de Bir İlk De YaşandıSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Çaykur Rizespor
125 bin TL'nin 1 Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar Belli Oldu 125 bin TL'nin 1 Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar Belli Oldu
Takım Arkadaşına Yaptığı Hareket Pahalıya Patladı: Süper Lig’de Ortalık Karıştı Takım Arkadaşına Yaptığı Hareket Pahalıya Patladı
100 Bin Liranın 1 Aylık Faiz Getirisi Belli Oldu! Rakamlar Değişti 100 Bin Liranın 1 Aylık Faiz Getirisi Belli Oldu! Rakamlar Değişti
Süper Lig 3.'sü Samsunspor’da İki Gün İzin Süper Lig 3.'sü Samsunspor’da İki Gün İzin
Kayserispor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile Yollarını Ayırdı Süper Lig'de Flaş Ayrılık
Galatasaray'dan Kötü Haber: Adale Sakatlığı Tespit Edildi Galatasaray'dan Kötü Haber
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Büyük Ters Köşe' Diyerek Açıkladı: Gram Altında Kritik Tarih Belli Oldu Gram Altın İçin Açıkladı, 'Temmuz'dan Önce Gelecek'
Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu
Bozulmuş Soda Meğer Kendini Böyle Ele Veriyormuş: Sakın İçmeyin Bozulmuş Soda Meğer Kendini Böyle Ele Veriyormuş: Sakın İçmeyin
Zeytinin Tüm Acısını Alan Tüyo: Acılıktan Eser Kalmıyor, Aylarca Taze Duruyor Zeytinin Tüm Acısını Alan Tüyo: Acılıktan Eser Kalmıyor, Aylarca Taze Duruyor
Şubat Ayı Bu Burçların Ayı Olacak: Para, Kariyer, Şans... Turnayı Gözünden Vuracaklar Şubat Ayı Bu Burçların Ayı Olacak: Para, Kariyer, Şans... Turnayı Gözünden Vuracaklar