Casusluk Pahalıya Patladı, Hull City'nin Rakibi Men Edildi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin İngiltere Championship play-off finalindeki rakibi Southampton, rakip takımın antrenmanlarını gizlice izlediği için finalden men edildi. Play-off yarı finalinde Middlesbroug'u 2-1 yenen Southampton adını finale yazdırmıştı. Ancak Middlesbrough, EFL'ye yaptığı başvuruda rakibini casuslukla suçlamıştı.

NTV Spor'un haberine göre federasyon, Middlesbrough'nun itirazını kabul etti ve araştırmalar sonucunda Southampton'ı suçlu buldu. Southampton finalden men edildi. Middlesbroug, Hull City'nin rakibi oldu. Championship play-off finali cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

