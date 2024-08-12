Çarşambaspor Başkanı İbrahim Gündüzoğlu Oldu

Çarşambaspor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, ikinci toplantıda tek liste ile girilen seçimde İbrahim Gündüzoğlu, başkan seçildi.

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Çarşambaspor Başkanı İbrahim Gündüzoğlu Oldu

2019 yılında Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Çarşambaspor Başkanlığını devralan Özkan Yıldırım'ın geçen aylarda yeniden başkan adayı olmayacağını açıklamasının ardından olağanüstü genel kurul kararı almıştı. Olağanüstü kurulun ilk toplantı tarihinde çoğunluk sağlanamazken, gerçekleştirilen ikinci toplantıda tek liste ile girilen seçimde İbrahim Gündüzoğlu başkan seçildi.

Başkan İbrahim Gündüzoğlu'nun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Hakan Toraman, Yüksel Bilgin, Tefik Çubukçu, Sefa Maral, Hikmet Uzun, Kemal Bekar, Ersin Parlak, Orhan Deniz, Mehmet Gündüzoğlu, Hasan Özcan, Kerim Çakır, Bülent Bilgin, Hüseyin Işık, Coşkun Bektürk, Cihan Kurt, Ersin Maraşlı ve Mustafa Dündar.

Kaynak: İHA

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