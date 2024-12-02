Çapraz Bağları Kopmuştu: Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi Ameliyat Oldu

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ameliyat oldu. Icardi ameliyat sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çapraz Bağları Kopmuştu: Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi Ameliyat Oldu

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan mücadelede sakatlanmış ve sahayı sedyeyle terk etmişti.

Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı bulunan Arjantinli'nin sezonu kapattığı duyurulmuştu. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Icardi'nin Arjantin'de ameliyat olacağını açıklamıştı.

Çapraz Bağları Kopmuştu: Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi Ameliyat Oldu - Resim : 1

Icardi, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle ülkesinde ameliyat oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Icardi, operasyonu gerçekleştiren doktoruna ve kendisiyle yakından ilgilenen Galatasaray camiasına teşekkür etti.

Çapraz Bağları Kopmuştu: Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi Ameliyat Oldu - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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