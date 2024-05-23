CANLI l Türkiye Kupası finali başladı

Ziraat Türkiye Kupası, bu akşam sahibini buluyor. Saat 20.45'te başlayan kupa finalinde, Trabzonspor ile Beşiktaş Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.

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CANLI l Türkiye Kupası finali başladı

62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.45'te başlayan maçı Ali Şansalan yönetiyor.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan.

Müsabakada Dennis Johan Higler VAR, Murat Erdoğan, Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Ceylan da AVAR olarak görev yapıyor.

Maçın 14. dakikasında Trabzonspor, Paul Onuachu'nun golüyle 1-0 öne geçiyor.

45+3' Salih Uçan'ın ceza sahasında içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Bardhi'nin eliyle müdahalesinin ardından hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi.

İlk yarı 1-1 berabere sona erdi.

Maçın 54. dakikasında Beşiktaş, Salih Uçan'la 2. golü bularak öne geçiyor.

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