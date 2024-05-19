CANLI l Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Sezonun karşılaşmasında sarı-kırmızılılar beraberlik ve galibiyet durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe’nin galip gelmesi durumunda ise puan farkı son hafa öncesinde 3’e inecek.

DERBİ SAAT KAÇTA?

Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması başladı. Takımların ilk 11'leri ise şu şekilde:

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Batshuayi

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

1' Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte her iki takım taraftarları, takımlarına büyük destek gösteriyor.

5' Maçta ilk kart Galatasaray'a. Ev sahibi ekipte Mertens, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

6' Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında Derrick Köhn'ün kafayla uzaklaştırmak istediği top kornere gitti.

7' Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı kornerde Torreira ön direkte topu uzaklaştırdı.

12' Galatasaray'da topsuz alanda Lucas Torreira yerde kaldı. Alexander Djiku sarı kart gördü.

13' Pozisyonun ardından yaşanan tartışmada Arda Kardeşler, Osayi ve Barış Alper Yılmaz'a da sarı kart gösterdi.

22' Djiku, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü

28' Mauro Icardi ile paslasan Hakim Ziyech şut açısı ararken ceza yayı üstünde yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

31' Kalabalık gelen konuk ekipte Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan ortası Michy Batshuayi'yi aşarak kaleci Muslera'ya gitti.

34' Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, rakibine yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

35' Serbest vuruşu kullanan Ziyech'in ceza sahası içine ortasında Barış Alper Yılmaz'ın bomboş durumdaki kafa vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

37' Maçın bu dakikalarında, gerilim iyice yükselmeye başladı

39' Mert Hakan Yandaş'ın taç çizgisine yakın noktadan ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşu, Icardi'nin müdahalesiyle kornere çıktı

39' Köşe vuruşu kullanmaya giden Mert Hakan Yandaş'ın üzerine taraftarlardan yabancı maddeler atıldı. Galatasaray kalecisi Muslera, taraftarı sakinleştirmeye çalışıyor.

41' Hızlı çıkan Fenerbahçe'de Mert Hakan sağ çaprazdan ceza sahası içine ortaladı. Bomboş durumdaki Fred'in tek vuruşu direğin dibinden dışarıya gitti.

44' Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ceza sahası içine pasında Michy Batshuayi kaleyi düşündü. Victor Nelsson topun önüne yatarak tehlikeyi önledi.

45' Hakem Arda Kardeşler, ilk yarının son düdüğünü çaldı. Dev derbide ilk yarı gol sesi çıkmadı.

46' Maçın ikinci yarısı, Arda Kardeşler'in düdüğüyle başladı

49' Derrick Köhn'ün sol kanattan ortasında Icardi'nin gelişine şutu Oosterwolde'yi geçmedi.

54' Maçta tansiyon yeniden yükseldi. Taraftarlar, köşe vuruşu kullanmaya giden Mert Hakan Yandaş'a yabancı madde attı. Sahaya atılan maddeler nedeniyle, hakem Arda Kardeşler oyunu başlatmadı.

55' Maç, Mert Hakan Yandaş'ın köşe vuruşuyla yeniden başladı. Muslera topu tek yumrukla uzaklaştırdı.

59' Galatasaray'da Ziyech, sarı kart gördü

65' Mert Hakan Yandaş oyundan çıkarak yerini J. King'e bıraktı.

65' Oyundan alınan Mert Hakan Yandaş, yavaş hareket ettiği için sarı kartla cezalandırıldı.

71' Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'nün golüyle öne geçiyor