CANLI | Kadıköy'de Dördüncü Gol VAR'dan Döndü | Fenerbahçe 1-2 Rangers

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Rangers ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Rangers karşılaşmasındaki ilk 11'ler belli oldu.

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CANLI | Kadıköy'de Dördüncü Gol VAR'dan Döndü | Fenerbahçe 1-2 Rangers

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Rangers ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Heyecan dolu karşılaşmada Alejandro Hernandez düdük çalacak. Fenerbahçe - Rangers maçı saat 20.45'te başlayacak.

CANLI | Kadıköy'de Dördüncü Gol VAR'dan Döndü | Fenerbahçe 1-2 Rangers - Resim : 1

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Propper, Jefte, Rıdvan Yılmaz, Raskin, Barron, Diomande, Cerny, Dessers.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En Nesyri.

CANLI | Kadıköy'de Dördüncü Gol VAR'dan Döndü | Fenerbahçe 1-2 Rangers - Resim : 2

CANLI | FENERBAHÇE 1-2 RANGERS

İkinci yarı başladı.

CANLI | Kadıköy'de Dördüncü Gol VAR'dan Döndü | Fenerbahçe 1-2 Rangers - Resim : 3

İlk yarı sona erdi.

42' GOL | Cerny, Rangers'ı öne geçiren golü kaydetti.

30' GOL | Djiku, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü kaydetti.

6' GOL | Dessers'ın attığı gol ile Rangers öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

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