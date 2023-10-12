CANLI - Hırvatistan 0 - 1 Türkiye
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu maçında Hırvatistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, Barış Alper'in attığı golle maçı önde götürüyor.
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında bugün deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Osijek şehrindeki Opus Arena'da yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlenecek.
Maça dakikalar kala ilk 11'ler belli oldu.
İşte milli takımın ilk 11'i:
Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, İrfan Can, Hakan, Kerem, Barış Alper.
Maçtan dakikalar:
30. dakika: Barış Alper'in golü ile milli takım öne geçti.