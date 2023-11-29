CANLI - Galatasaray 3-3 Manchester United

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray bu akşam İngiliz devi Manchester United'ı konuk ediyor.

Çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.

Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi.

Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Maçın ilk 11'leri şöyle açıklandı:

Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, Amrabat, McTominay, Bruno Fernandes, Garnacho, Anthony, Hojlund

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Angelino, Torreira, Ndombele, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Icardi

Maçtan dakikalar

11' Garnacho'nun attığı golle Manchester United 1-0 öne geçti.

18' Bruno Fernandes durumu 2-0'a getirdi.

28' Ziyech Galatasaray'ın ilk golünü attı: 1-2

55' McTominay'in attığı golle skor 1-3'e geldi.

62' Hakim Ziyech bir kez daha ağlarını havalandırdı: 2-3

70' Kerem Aktürkoğlu skoru 3-3'e getirdi.