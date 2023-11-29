CANLI - Galatasaray 3-3 Manchester United

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında bu akşam sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşıyor.

Son Güncelleme:
CANLI - Galatasaray 3-3 Manchester United

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray bu akşam İngiliz devi Manchester United'ı konuk ediyor.

Çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.

Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi.

Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Maçın ilk 11'leri şöyle açıklandı:

Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, Amrabat, McTominay, Bruno Fernandes, Garnacho, Anthony, Hojlund

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Angelino, Torreira, Ndombele, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Icardi

Maçtan dakikalar

11' Garnacho'nun attığı golle Manchester United 1-0 öne geçti.

18' Bruno Fernandes durumu 2-0'a getirdi.

28' Ziyech Galatasaray'ın ilk golünü attı: 1-2

55' McTominay'in attığı golle skor 1-3'e geldi.

62' Hakim Ziyech bir kez daha ağlarını havalandırdı: 2-3

70' Kerem Aktürkoğlu skoru 3-3'e getirdi.

Etiketler
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United
Son Güncelleme:
Kanal D kimseye sormadan yayından aldı! Seyirciler isyan ediyor Kanal D kimseye sormadan yayından aldı! Seyirciler isyan ediyor
Gol müziğini değiştireceği iddiasına İcardi'den cevap Gol müziğini değiştireceği iddiasına İcardi'den cevap
Hatalı penaltı kararını veren hakem görevden alındı Hatalı penaltı kararını veren hakem görevden alındı
Star TV Yalı Çapkını dizisinde flaş değişiklik! Seyirciler çok tepkiliydi Star TV Yalı Çapkını dizisinde flaş değişiklik! Seyirciler çok tepkiliydi
ÇOK OKUNANLAR
Real Madrid'de Arda Güler'den bir kötü haber daha Arda Güler'den bir kötü haber daha
Murat Ağırel 'Sadece 3 mesajı okuyun' diyerek paylaştı: İşte tehdit mesajları Murat Ağırel 'Sadece 3 mesajı okuyun' diyerek paylaştı: İşte tehdit mesajları
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor!
Seçil Erzan'ı avukat eski sevgilisi anlattı: 'Kabul edemeyeceğim ilişkileri oldu, ayrıldık' Seçil Erzan'ı avukat eski sevgilisi anlattı: 'Kabul edemeyeceğim ilişkileri oldu, ayrıldık'
Naci Görür 'ilk kez söylüyorum' diyerek uyardı: '7.4'e kadar çıkabilir' Naci Görür 'ilk kez söylüyorum' diyerek uyardı: '7.4'e kadar çıkabilir'