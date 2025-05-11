Beşiktaş'ın Rakibi Adana Demirspor: Maçta İkinci Gol Geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Chamberlain, Gedson, Rafa, Rashica, Immobile.

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Bünyamin, Tayfun, Maestro, Ali Yavuz, Nabil, Yusuf.

CANLI | BEŞİKTAŞ 0-0 ADANA DEMİRSPOR

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

3' Beşiktaş yıldızı Rafa Silva ile gole yaklaştı. Rafa'nın kafa vuruşunda kaleci Deniz topu kurtardı, seken topta Rafa bir kez daha şansını denedi ancak kaleci yine gole izin vermedi.

11' Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Chamberlain'in yerine Mustafa Hekimoğlu oyuna dahil oldu.

26' Beşiktaş'ta Emrecan Terzi yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Rafa Silva da pozisyonun ardından hakeme itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

29' Beşiktaş, Rafa Silva'nın düzgün vuruşuyla eşitliği bozuyor. Beşiktaş 1-0 Adana Demirspor.

35' Beşiktaş'ta Immobile ceza sahası içinde tehlike yarattı. Kaleci yerdeyken şutunu çekti ancak ağlara gitmekte olan topu savunma son anda kornere çeldi.

44' Beşiktaş, Milot Rashica'nın golüyle maçta skoru 2-0'a getirdi. Sağ kanattan çizgiye inen Mustafa arka direğe yerden çevirdi, Rashica boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.

45+7 Adana Demirspor, Arda Okan'ın golüyle farkı bire indirdi. Nabil Alioui'nin sol çaprazdan yaptığı vuruş üst direkten döndü, seken topu Arda Okan kafayla tamamladı. İlk olarak pozisyon için ofsayt bayrağı kaldırılsa da VAR'ın uyarıyla gol geçerli sayıldı.

İlk yarı bu golle sona erdi. Beşiktaş 2-1 Adana Demirspor

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Kaynak: Haber Merkezi