Zorlu Mücadelede İlk Gol Geldi: Galatasaray 0-1 Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası lig formatı ilk maçında Galatasaray evinde Rams Başakşehir'i ağırlıyor. 21 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar, serisini sürdürmek ve turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Konuk takım ise rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırma peşinde...

Zorlu geçecek mücadelede Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray: Günay, Sanchez, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Yusuf, Berkan, Kerem, Efe, Sallai, Batshuayi

Başakşehir: Muhammed, Ba, Hamza, Opoku, Lima, Berat, Kemen, Crespo, Deniz, Figueiredo, Piatek

CANLI ANLATIM | GALATASARAY 0-1 BAŞAKŞEHİR

38' Kemen'in Galatasaray ceza yayından sert şutunu Günay çeldi. Boşta kalan topu takip eden Piatek penaltı noktası üzerinden bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Günay ayağa kalkarak bu vuruşta da gole izin vermedi.

35' GOL | Lima'nın sol kanattan arka direğe ortasında Deniz Türüç kafayı vurdu ve top ağlara gitti. Başakşehir 1-0 öne geçti.

31' Başakşehir ceza yayı üzerinden Berkan Kutlu'nun sağ köşeye yerden şutunda kaleci Muhammed uzandı ve topu çeldi.

24' Yusuf Demir'in Başakşehir ceza sahası sağ çaprazında sol ayağıyla uzak köşeye şutunda top az farkal auta gitti.

21' Kerem Demirbay'ın Başakşehir ceza sahası dışından şutundan kaleci Muhammed top çeldi. Dönen top kale sahasındaki Batshuayi'nin ayaklarına çarptı ancak yerdeki kaleci Muhammed'in üstüne geldi.

1' Maç Galatasaray'ın vuruşuyla başladı...