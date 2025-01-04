Süper Lig'de İkinci Yarı Başladı! Zorlu Mücadelede İlk Gol Geldi: Galatasaray 1-1 Göztepe

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da RAMS Park'taki karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev yapacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi. Göztepe ise 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 28 puanla 4. sırada yer aldı.

İŞTE 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen

Göztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Dennis, Matsuki, Miroshi, Nielsen, Djalma, Tijanic, Romulo

MAÇTAN DAKİKALAR | GALATASARAY 1-0 GÖZTEPE

27' GOL! Göztepe Romulo'nun attığı gol ile 1-1'lik beraberliği yakalıyor. Antony Denni'in sol kanada doğru gönderdiği ara pasında Romulo sol akantta Davinson Sanchez ile girdiği ikili mücadelenden galip çıkıp buluştuğu topta karşı karşıya kalıyor. Ceza sahasına girmesinden sonra sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta topu ağlara gönderiyor.

17' Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen David Tijanic için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

17' Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut savunmadan dönüyor.

10' GOL! Galatasaray Victor Osimhen'in penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçiyor. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Victor Osimhen sol tarafa doğru yaptığı vuruşta topu ağlara gönderiyor.

9' PENALTI! Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Djalma ile Kaan Ayhan arasındaki hava topu mücadelesinde hakem Alper Akarsu penaltı kararı verdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.