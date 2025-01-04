Galatasaray 2025'e Galibiyetle Başladı: Galatasaray 2-1 Göztepe

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da RAMS Park'taki karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev yapacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi. Göztepe ise 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 28 puanla 4. sırada yer aldı.

İŞTE 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen

Göztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Dennis, Matsuki, Miroshi, Nielsen, Djalma, Tijanic, Romulo

MAÇTAN DAKİKALAR | GALATASARAY 2-1 GÖZTEPE

85' Nielsen, sol kanattan ceza sahasına bir orta yaptı. Savunmada Torreira topu karşılayarak dışarı gönderdi. Göztepe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

84 GOL VAR'DAN DÖNDÜ | Hakem Alper Akarsu,Torreıra'nın attığı golden sonra VAR uyarısı sonrası golü iptal etti. Galatasaray 2-1 Göztepe

80' GOL | Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda, kale önünde Barış Alper topa dokundu. Altı pas içinde Abdülkerim'in vuruşu kaleci Lis'ten döndü. Dönen topa Torreira kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

76' Hugo ceza yayından çalımlarla kaleye doğru topu sürdü. Son vuruşu yapamadan Muslera, yaşanan karambolde topa sahip oldu.

61' GOL | Mertens, ceza yayından ceza sahasının sağ tarafına hareketlenen Yunus'a derinlemesine bir pas gönderdi. Yunus'un ceza sahasının sağından çektiği şut, kalenin uzak köşesinde ağlarla buluştu.

57' SARI KART | Gabriel Sara, orta alanda Tijanic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

53' Barış Alper, sağ kanattan topu sürerek çizgiye indi. Ceza sahasına çevirdiği topta ön direkte Koray Günter, topu dışarı gönderdi.

43' Mateusz Lis'in uzun pasında bire bir pozisyonda kalan Kuryu Matsuki'nin topu kontrol etmek isterken Ismail Jakobs'un araya girip yaptığı ters vuruş az farkla direğin yanından kornere gidiyor.

37' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Antony Junior Dennis, Barış Alper Yılmaz's kontrolsüz bir müdahalede bulununca Alper Akarsu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

27' GOL! Göztepe Romulo'nun attığı gol ile 1-1'lik beraberliği yakalıyor. Antony Denni'in sol kanada doğru gönderdiği ara pasında Romulo sol akantta Davinson Sanchez ile girdiği ikili mücadelenden galip çıkıp buluştuğu topta karşı karşıya kalıyor. Ceza sahasına girmesinden sonra sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta topu ağlara gönderiyor.

17' Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen David Tijanic için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

17' Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut savunmadan dönüyor.

10' GOL! Galatasaray Victor Osimhen'in penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçiyor. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Victor Osimhen sol tarafa doğru yaptığı vuruşta topu ağlara gönderiyor.

9' PENALTI! Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Djalma ile Kaan Ayhan arasındaki hava topu mücadelesinde hakem Alper Akarsu penaltı kararı verdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.