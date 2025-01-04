Samsun'da İkinci Gol Geldi | Samsunspor 1-1 Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü Reeder Samsunspor'a konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetirken VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturuyor.

İŞTE 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Yunus Emre, Soner, Bennasser, Celil, Schindler, Holse, Emre, Mouandilmadji

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Eren, Lundstram, Ozan, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza

CANLI ANLATIM | SAMSUNSPOR 1-1 TRABZONSPOR

49' GOL! Trabzonspor, Simon Banza ile eşitliği yakalıyor!

38' Samsunspor'da Emre Kılınç, orta alanda yaşanan faul pozisyonu sonrası hakem itirazdan sarı kart gördü.

30' GOL! Samsunspor, Holse ile 1-0 öne geçiyor! Gelişen Samsunspor atağında Emre Kılınç, sol kanattan topu taşıdı. Onun ortasını savunma karşıladı. Devam eden atakta Ozan topu kaybetti ve top ceza sahasındaki Holse'ye geldi. Holse, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

21' Ozan Tufan, yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen, kendisini aldatmaya yönelik hareketten Ozan'a sarı kart gösterdi.

17' Samsunspor, etkili geldi. Uzaklaştırılan top sonrası ani gelişen atakta Marius, karşı karşıya kalacağı pozisyonda topu ayağından açtı ve top kaleci Uğurcan'da kaldı.

14' Trabzonspor, etkili geldi. Nwakaeme, sol kanattan taşıdığı top sonrası yaydaki Ozan'ı gördü. Ozan, topu bir kez daha Nwakaeme'ye verdi. Nwakaeme'nin şutu üstten dışarıya gitti.

6' Samsunspor yine tehlikeli geldi. Trabzonspor'un kaptırdığı top sonrası sol kanatta Holse topu aldı. Onun ortasında top kaleci Uğurcan'da kaldı.

4' Gelişen Trabzonspor atağında Simon Banza, ceza sahası içinde dar açıdan vuruşunu yaptı. Banza'nın vuruşunu kaleci Okan kurtardı. Trabzonspor, korner kullanacak.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.