Rize'de İkinci Gol Geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda yapılan haftanın son maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Rizespor - Galatasaray maçının VAR hakemi ise Alman hakem Johann Pfeifer.

İLK 11'LER

Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat, Papanikolaou, Abdülkadir, Olawoyin, Akintola, Sowe.

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen.

CANLI | RİZESPOR 1-1 GALATASARAY

54' GOL | Ali Sowe, Rizespor'un beraberlik golünü kaydetti.

47' GOL | Osimhen, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

43' Sol kanatta Mithat’tan aldığı pasla Hojer, ceza sahasına ortalarken Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda Muslera sağına yatarak topun sahibi oldu.

42' Ali Sowe ile gelişen kontra atakta, topu ceza sahasına koşu yapan Akintola'ya aktardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28' Torreira’ya pres yaparak topu alan Abdulkadir Ömür’ün pasında topla buluşan Sowe, ilerledikten sonra şutunu çekerken top direkten döndü.

33' Sol kanattan Mithat’ın ortasında topa gelişine vuran Taha Şahin’in şutunda savunmadan sekerek Akintola’nın önüne düştü. Topu düzelttikten sonra vuruşunu gerçekleştiren Akintola’nın şutunda top savunmadan sekerek kornere çıktı.

17' Sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Atilla Mocsi’nden aldığı pasta ceza sahasının dışından vuruşunu gerçekleştiren Hojer’in şutunda top Muslera’nın kucağında kaldı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Kaynak: İHA