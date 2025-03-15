Konya'da İlk Düdük Çaldı | Konyaspor - Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş Konyaspor'a konuk oluyor. Zorlu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

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Konya'da İlk Düdük Çaldı | Konyaspor - Beşiktaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi olarak Robert Schröder görev yapacak.

İŞTE 11'LER

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Tunahan, Aleksic, Melih, Yusuf, Melih

Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

CANLI ANLATIM | KONYASPOR - BEŞİKTAŞ

27' KIRMIZI KART | Melih Bostan.

1'Maçta ilk düdük çaldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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